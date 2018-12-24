Resmi ziyaret amacıyla Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed El Tahir Siyala ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı temsilcilerinin bazı batı ülkelerinde temasları olduğu iddiasına ilişkin şunları söyledi:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Nasıl Afrin'i kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da temizlememize kimse engel olamaz.https://t.co/pMAoKZfSL1 pic.twitter.com/geA0WsbOLn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Aralık 2018

"Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak içinse şunu unutmasınlar, nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda, çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz."

Kaynak: AA, TRT Haber

