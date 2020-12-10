Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüşmesinin ve imzalanan anlaşmaların ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Değerli kardeşim sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bu zafer gününde vermiş oldukları mesaj sebebiyle şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Zaferin tabi başta bu işin liderliğini yapan kardeşime, onun şahsında tüm Azeri Türk kardeşlerime mübarek olmasını şahsım, heyetim, milletim adına ben de diliyorum. Tekrar tebrik ediyorum.

44 günlük bir savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycan'daki kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse aynı şekilde Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Bu gerek şahsımızda gerek tüm milletimizin şahsında yaşanan bir sevinçti. Gerek hükümetimiz olarak gerekse bu noktada parlamentonun büyük bir kısmı olarak bu sevinci beraber yaşadık. Buna özellikle de yazılı görsel medyanın da büyük bir kısmı katıldı ve bu zaferi beraber sürekli olarak kutladılar. Mesajlarını da bu istikamette verdiler. Bu gün biz bu törenlere kardeşimin de daveti ile geldik. Caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman tabi böyle bir zaferin neticesinde coşkusu böyle olurdu bunu gördük. Tabiki böyle bir zaferi tebrik etmek mübarek olsun demek heralde bizim de görevimizdir.

"Minsk üçlüsünün işi neydi?"

Karabağ bugüne kadar neden böyle sürüncemede kaldı. Neden bu çile çektirildi? Bu Minsk üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi neden bu kadar oyalandı neticelendirilmedi? Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Tabi bunların başında da Fransa, devamlı kardeşimi arıyordu ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı.

"Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam"

Bunu da özellikle kardeşlerimiz artık göbeğimizi keseceğiz dediler adımı attılar, adımı attıktan sonra zaten iş yürümeye başladı. Sonra da biz burada sayın Putin ile görüşmeler yaptık. Aynı şekilde işin diplomasi boyutunu Dışişleri Bakanım Mevlüt bey yürüttü. Özellikle bu noktada istihbarat, savunma boyutu yürütüldü. Tüm bunlarla birlikte hava çok farklı şekilde gelişmeye başladı. Hele hele burada Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam, onun olumlu yaklaşımları da süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu. Netekim şu anda bu iş bu aşamaya gelmiş bulunuyor.

"Ermenistan da bölgede 6'lı platform içinde yer alabilir"

Platform konusunu doğrusu ben de önemsiyorum. Gerekiyorsa 6'lı bir platform da oluşturabiliriz dendi. Bunu sayın Putin de kabullendi. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içerisinde yer alabilir. Böylece bölgesel barışı tesis edelim dendi. Şimdi tabi bu bölgesel barışın bu bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üstyapı, siyasi bunun yanında diplomatik birçok yüklediği görevler vardı. Bugün de söyledim, eğer olumlu adımlar atıldığı takdirde biz de kapılarımızı açarız. Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Çünkü biz barışın adımlarını atmak istiyoruz.

"Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin kararla burası artık devlettir ve biz burayı bu şekilde tanıdık hakkına sahip değilsin"

Bizim Ermenistan halkına da kinimiz yok. Sıkıntı yönetimiyledir. Benim ülkemde 100 bini aşkın Ermeni vatandaşım var. Bizim insanlara bir kinimiz yok. Maksat özellikle barışı hakim kılalım adımı da buna göre atalım.

Fransa'nın skandal tavrı

Fakat burada liderlikler önemli. Kalkıp Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin kararla burası artık devlettir ve biz burayı bu şekilde tanıdık hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Macron olarak Meclisinden geçirmeye yöneliyorsun, daha siyaseti öğrenememiş. Nerede ne nasıl olur bunu bilmiyor. Yarın bana tabi kızacak bu ayrı mesele fakat biz hakkı söylemek zorundayız.

Bugünkü heyecan burada farklı bir durum ortaya koydu. Artık Azerbaycan bu yeni oluşumdan sonra ben inanıyorum ki çok ciddi altyapıyı, üstyapıyı bölgede oluşturma adımlarını atacak. Bu adımlarla beraber de süratle şöyle yaz mevsimi ile beraber yapılan yeni yollardan, tabi öğrendiğim kadarıyla inşallah yollar, demiryolları yapılacak. Kararı zaten sayın Başkan vermiş. Tüm bu yollarla beraber hava değişecek.