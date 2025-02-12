Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'ya Togg hediye etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Subianto'ya "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.

Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde bir süre otomobili inceleyen Erdoğan ile Subianto, sohbet etti. Subianto'ya Togg'un özellikleri hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Sesini duyamazsın." dedi.

İki lider, Togg'un önünde fotoğraf çektirdi. Teslim töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'e de Togg hediye etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e de Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etmişti.

Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver, Togg önünde fotoğraf çektirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Enver'e yolcu koltuğunda eşlik etti.