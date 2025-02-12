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Gündem
AA 12.02.2025 11:54

Kamuya bin 830 engelli personel ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2024 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için ÖSYM'ye 33,8 milyon lira sınav ücreti aktardık ve kamuda çalışan engelli sayısını tam 12 kat artırarak 70 bin 878'e çıkardık" dedi.

Kamuya bin 830 engelli personel ataması yapıldı

Göktaş, bakanlıkta düzenlenen "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, engellilerin istihdama katılımının insan onuruna, emeğe ve fırsat eşitliğine verilen kıymetin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çalışma hayatında aktif yer almanın onların kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmalarına katkı sağladığını belirten Göktaş, "Bu anlamda engelli kardeşlerimize her alanda destek olmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz. İşte bu inançla, Türkiye'de son 23 yılda engelli vatandaşlarımızın hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmaları hayata geçirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, engellilere yönelik sosyal politikaları yardım eksenli değil hak temelli anlayışla hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, tüm imkanları engellilerin toplumla bütünleşerek hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için seferber ettiklerinin altını çizdi.

Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda yaşanan tüm sorunları büyük bir samimiyetle ele aldıklarını dile getiren Göktaş, kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini, kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını özel sektörde ve kamuda yüzde 80'lerin üzerine çıkardıklarını kaydetti.

"2012 yılında EKPSS'yi biz başlattık"

Çalışma ortamlarını, engellilerin ihtiyaçlarına göre düzenleyen korumalı iş yerlerine kaynak aktardıklarına dikkati çeken Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engelli istihdamında bir ilki gerçekleştirip 2012 yılında EKPSS'yi biz başlattık. Bakanlık olarak, engelli vatandaşlarımızın EKPSS sınav giriş ücretlerini karşılamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında EKPSS için ÖSYM'ye 33,8 milyon lira sınav ücreti aktardık ve kamuda çalışan engelli sayısını tam 12 kat artırarak 70 bin 878'e çıkardık. Birazdan da 1830 engelli kardeşimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Her bireyin yetenekleriyle topluma katkı sağlayacağına inandıklarını kaydeden Göktaş, "Önündeki engelleri kaldırdığımızda kardeşlerimizin neler başarabileceğine defalarca hep birlikte şahitlik ettik. İşte tam da bu anlayışla, istihdama kazandırdığımız her birey, ülke olarak kalkınmamızın ve insan odaklı yönetim anlayışımızın da bir parçası oldu." ifadesini kullandı.

Göktaş, bakanlık olarak, engelli vatandaşların istihdamı için yeni fırsatlar oluşturmaya ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilecekleri çalışma ortamları sağlamaya kararlı olduklarını belirterek, "Bu vesileyle, kamu görevine adım atan tüm arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Programda, EKPSS ile daha önce kamuya atanan engelli memur Süleyman Üstün konuşma yaptı. Daha sonra Göktaş, atamanın gerçekleştirilmesi için butona bastı.

Kamuya bin 830 engelli personel ataması yapıldı

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelliler Kamu Personel Mahinur Özdemir Göktaş
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