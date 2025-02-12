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Gündem
TRT Haber 12.02.2025 11:35

Bakan Tunç'tan CHP kurultayı açıklaması: Şikayetler partililerden geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi’nin avukatları beyanda bulundu, dilekçe verdi. Somut delil elde edilirse süreç devam edecek ve yargı gerekli kararı verecek." dedi.

Bakan Tunç'tan CHP kurultayı açıklaması: Şikayetler partililerden geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV yayınında gündemdeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’na yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin dile getirilen iddiaların Siyasi Partiler Kanunu’na göre suç teşkil ettiğini söyledi.

Bakan Tunç, soruşturmaya konu olan iddiaların CHP üyeleri tarafından da dile getirildiğini belirterek, somut delil elde edilmesi halinde dosyanın genişletileceğini ifade etti.

İmamoğlu hakkında soruşturmalar

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmara ilişkin, “Tehdide varan sözler ifade ediliyor. Bu doğru değil. Onlar ‘yargı tacizi’ diyor, aslında yargıya taciz var.” açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı hakkında yakışıksız sözler söylendiğini ifade eden Bakan Tunç, “Bırakalım yargı kendi işini yapsın. Yargı en doğru sonuca ulaşacaktır.” dedi.

Tok ve Cihantimur'un iade süreci nasıl işleyecek?

İstanbul’da karıştığı ölümlü kaza sonrasında annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur ile anne Tok hakkında verilen iade kararının temyize açık olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, anne ile oğlunun Türkiye’ye iadesinin kararın kesinleşmesi sonrasında gerçekleşebileceğini söyledi.

Kartalkaya'daki yangın faciası

Bakan Tunç, Bolu’da yaşayan yangın faciasına da değindi. 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin, “Bu yangının çıkmasına neden olan kim varsa, sorumlu kimse, hangi makamda olursa olsun sonuna kadar araştırılması lazım.” dedi.

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