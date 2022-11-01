Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından konu başlıkları şöyle sıralanıyor:

Türkiye'nin yakın dönemde yaşadığı en büyük olaylardan birinin müsebbibi FETÖ'nün en çok etkilediği teşkilat Emniyet teşkilatımızdır. Bunun üzerine emniyetin eğitim sistemini de tamamen değiştirdik. Sadece devlete ve millete hizmet edecek teşkilat oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.https://t.co/SlqtI4I97G pic.twitter.com/LoEKk94dae — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2022

15 Temmuz Darbe girişiminden bu zamana 38 bin emniyet mensubu ihraç ederek Teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.

"Teşkilatımızın dünyanın referans kurumu haline geleceğine inanıyorum"

Emniyet teşkilatımızı yeni göreve başlayanlarla insan gücümüzü tahkim ettik. Polislerimizin çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve becerilere uygun olmasını sağladık.

Polis akademimizin eğitimlerinden uluslararası iş birliklerine kadar bu yaklaşımın tezahhüllerini görmek mümkündür. Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda gittiğimizin göstergesidir. Teşkilatımızın dünyanın referans kurumu haline geleceğine inanıyorum.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hedeflerinden biri de huzurun kökleştirilmesidir. Bu yüzyıl şefkat ve merhamet yüzyılı olacaktır. Bunun teminatı sizlersiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ne terör örgütlerine ne uyuşturucu baronlarına ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır.https://t.co/SlqtI4Zc9G pic.twitter.com/BO1Qe5jW5V — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2022

"Uyuşturucu baronlarına kaptıracak tek bir evladımız yok"

Bizim ne terör örgütlerine, ne uyuşturucu baronlarına, ne sapkın ideolojik akımlara kaptıracağımız tek bir evladımız vardır.

Siyasetin içinde olup da, hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim. Şu anda bizim iktidarımızın uyuşturucuyla mücadeleden başka çabası olmadığı gibi, o türk kaynaklardan esinlenerek ülkemizi büyütme derdimiz yoktur. Biz helali iyi biliriz. Haram size kalsın Ey siyasiler. Bunu da böye bilin.

Sizlerin bu gurur gününde girmeyi hiç istemediğim konulara cevap vermeyi sorumluluğumun bir gereği olarak gördüğüm için değinmek istiyorum. Yarın bu konuşmamı çok daha farklı bir şekilde yapacağım. Bu hazmedilir bir şey değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: [Kılıçdaroğlu’nun iddiaları] Güneydoğuda, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.https://t.co/SlqtI4Zc9G pic.twitter.com/Fo55tm96xz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2022

"Emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız"

Güneydoğuda, doğunun değişik yerlerinde uyuşturucu köklerini toplamak suretiyle bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız.

Güvenlik güçlerimizin uyuşturucuyla mücadele konusundaki mücadelesinin böyle oyunlara meze olmasına izin vermeyeceğiz. Böyle bir zamanda konuşmamak da dilsiz şeytan olmaktır. Biz dilsiz şeytan olmayacağız.

"İktidarı bu şekilde lekeleyemezsin"

Bu iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin. Onu sen aynaya bak kendinde ara.

Uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyoruz. Satıcılara karşı en küçük bir müsammahamızın olmadığını bizzat içişleri bakanımız söylemiştir. Türkiye bu kirli kanalları büyük ölçüde tıkamıştır. Rekor başarılara sahibiz. Bu hakikatlara rağmen bunları söyleyenler uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir.

"Türkiye dünyada en çok dejenformasyona maruz kalan ülkedir"

Hiçbir sınırın ve etik kuralın olmadığı sosyal medya mecralarından yayılan iftiralarla her gün binlerce kişi linç ediliyor. Milyonların hayatı kararıyor. Sokakta koruduğumuz insanımızı dijital dünyada tek başına bırakamayız. Türkiye dünyada en çok dejenformasyona maruz kalan ülkedir.

Kızılayda bomba patlatmakla yalanı silah olarak kullanmanın hiçbir farkı yoktur. Demokrasimizin güvenliği noktasında her adımı atmakta tereddüt göstermeyeceğiz. Türkiye, afet ve göç yönetiminde insani, ahlaki, hızlı yöntemlerle dünyada öncü olmaktadır. Ülkemizin fiziki ve dijital güvenlik seviyesini mümkün olduğu kadar genişletiyoruz. Sınır güvenliğini teröristler yanında her türlü hukuk yoluyla sağlıyoruz.

"Hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı bir ülke hedefliyoruz"

GAMER'i yapay zeka destekli sistemlerle genişletiyoruz. Plaka ve yüz tanıma sistemlerinden de yararlanarak, hiçbir suçlunun sokağa adım atamayacağı bir ülke hedefliyoruz. Kimlik belgelerinden pasaportların yenilenmesine kadar attığımız her adımda insanımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini yükseltiyoruz.

Polis akademimizin bünyesinde yürütülen çalışmaları çok önemli görüyorum. Biz milletimize insanı yaşat ki devlet yaşasın derken, bu ülkenin her ferdini bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olması sözünü verdik. Bu sözü yerine getirecek adımları atmak tabii ki kolay olmadı. Gabar'ı Cudi'yi güvenlik güçlerimiz çökertti. Hiç girilmeyen inlere tüm güvenlik güçlerimiz girdiler. Bundan sonra da girecekler. Oralar da çökecek. Buralarda omuz omuza olanlarla ANkara'dan İstanbul'a yürüyenlerin bu ülkeye faydası olmaz.

Türkiye nasıl altyapı eksiklerini tamamladı, siyasi ve ekonomik istiklaline sahip çıktıysa Türkiye Yüzyılı da adım adım gerçeğe dönüşecektir.