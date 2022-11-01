Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu ile görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Çavuşoğlu, Kırımoğlu ile beraberindeki heyeti Ankara'da ağırladı.
Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadeyi kullandı:
"Ukrayna'nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü desteklemeye ve Kırım Tatar Türklerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz."
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Ukrayna
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