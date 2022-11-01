İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz" açıklamasını yaptı.