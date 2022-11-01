Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
CİMER Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
[Fotograf: AA]
İletişim Başkanı Altun, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla iletilebileceğini söyledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizin Türkiye Yüzyılı hayaliniz ne? Büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüzyılı aynı zamanda bir 'iletişim yüzyılı' olacak. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak konularda kıymetli görüşlerinizi CİMER aracılığıyla paylaşabilirsiniz" açıklamasını yaptı.
Etiketler: İletişim Başkanlığı Fahrettin Altun
Son Haberler
- 17:44
- 17:35
- 17:22
- 17:16
- 17:09
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Amacımız Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine taşımak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz