MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin basına kapalı yapılan il başkanları toplantısında konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığı anayasal suçtur"

Bahçeli konuşmasında iddialara şöyle yanıt verdi:

"Kılıçdaroğlu’nun terörle mücadelede üstün gayret sergileyen jandarma ve emniyet teşkilatlarını zan altında bırakması doğru değildir. Kılıçdaroğlu’nun bu yaptığı anayasal suçtur. "

"Gereği acilen yapılmalı"

MHP Genel Başkanı, partisinin CHP-HDP ilişkisini araştırmak üzere kurduğu komisyonun 2020’de Kılıçdaroğlu hakkında hazırladığı raporu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin halen Mecliste olduğunu belirten Bahçeli, gereğinin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.