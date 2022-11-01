Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasım'da görüşülecek
Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç işliyor. Güzel'in durumunu görüşmek için kurulan hazırlık komisyonu ilk toplantısını yaptı. Semra Güzel adına savunma yapılabilmesi için HDP'ye ek süre verildi. Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi talebi 8 Kasım'da görüşülecek.
Hazırlık Komisyonu'nda, tutuklu bulunan Semra Güzel'in yerine HDP milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki'nin savunma yapacağı açıklandı.
Ancak komisyonun HDP'li üyesi Züleyha Gülüm'ün COVID olması nedeniyle savunma için ek süre istendi. Bunun üzerine savunmanın 8 Kasım tarihinde yapılmasına karar verildi.
Savunma sonrası genel kurul çalışmalarına katılmayan Güzel'in durumu değerlendirilecek. Milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde rapor hazırlanırsa, konu Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gidecek. Aynı yönde bir karar alınırsa Meclis Genel Kurulu'nda nihai oylama yapılacak.
Etiketler: Terör Örgütü HDP
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