Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'na katıldı.

Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 16 milyonu aşkın emekliye sağlıklı, bereketli, hayırlı ve güzel ömürler temenni etti.

Emeklilerin yıllar yılı döktükleri alın teriyle ülkenin bugünkü noktalara ulaşmasında büyük pay sahibi olduğunu, kamuda, özel sektörde, tarımda, hayvancılıkta, ticarette görev aldıkları her alanda ülkenin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Erdoğan, emeklilerin tüm bunların yanında sahip oldukları bilgi, erdem ve hayat tecrübesiyle ailelerine, çevrelerine, ülkeye ve millete önemli değerler kazandırdığını söyledi.

Erdoğan, "Çocuklarınıza ve torunlarınıza aktardığınız bu tecrübelerle geleceğin yani Türkiye Yüzyılı'nın taşlarını döşediniz, gücümüze güç kattınız, bu milletin yanında olduğunuzu dost düşman herkese gösterdiniz. Aile yapımızın korunmasında, milli ve manevi değerlerimizin muhafaza edilmesinde genç nesillere örnek oldunuz, rehberlik ettiniz, sevgi ve şefkatle gençlerimizin elinden tuttunuz. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında tüm emeklilerimize, Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Emeklilerimizi asla sigorta sistemi için bir yük olarak görmedik"

"Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik"

Emeklilere vefa borçlarını layıkıyla ödeyebilmek için göreve geldikleri günden itibaren yoğun ve samimi bir gayret içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, 2002'de 6,5 milyon olan emekli sayısının bugün 16,6 milyon olduğunu ifade etti.

Erdoğan, son 22 yılda emekli ailesine 10 milyon yeni üye katıldığını belirterek, "Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik, bugün de görmüyoruz. Kuşatıcı ve kolaylaştırıcı bir sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimize dönük hizmet ve faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini ekledik. Sosyal güvenlik politikamızı bu istikamette emeklilerimizin refah seviyesini yükseltecek, hizmete erişimlerinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde belirledik, sürekli güncelledik." diye konuştu.

Hükümetin bu alandaki hizmet ve reformlarına değinen Erdoğan, tasarruf, teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emeklilere ve hak sahiplerine ödeyerek bir mağduriyeti giderdiklerini söyledi. Erdoğan, 2012 yılında 1,8 milyon emekli vatandaşın aylıklarında artış sağlayan intibak düzenlemesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürütenlerin aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasını önce yüzde 15'ten yüzde 10'a indirdiklerini, devamında ise bu uygulamayı tamamen kaldırdıklarını hatırlatan Erdoğan, emeklilere banka promosyonlarının ödenmesini sağladıklarını belirtti.

Bayram ikramiyeleriyle emeklilerin evlatlarıyla, torunlarıyla, aileleriyle paylaştıkları bayram sevinçlerine ortak olduklarını aktaran Erdoğan, asgari ödeme miktarlarını yeniden ele alarak emekli alt sınır aylıklarını yükselttiklerini kaydetti.

Erdoğan, emekli aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışlarıyla emekli maaşlarında önemli iyileştirmelere gittiklerini dile getirdi.

Tüm bunların sonucunda 2002-2024 döneminde farklı statüdeki emekli aylıklarında reel olarak yüzde 78 ile yüzde 631 artış yaşandığını vurgulayan Erdoğan, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasıyla emeklilere bugüne kadar 252,1 milyar lira ödediklerini belirtti.

"Emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırdık"

Erdoğan, 2023 Ekim ayında gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptıklarını ifade ederek, 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan ederek Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarına verilen önemi gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalarla emekli vatandaşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırdık. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan daha geniş ve etkin bir şekilde istifade edebilmelerini sağladık. Sağlık ve ulaşım başta olmak üzere emekli vatandaşlarımıza pek çok alanda yeni destekler verdik, yeni kolaylıklar sunduk. 22 yıldır yanımızda olan, ülkesine ve milletine hizmet için saçlarını ağartan emeklilerimize bir vefa borcu olarak gördük.

Emekli vatandaşlarımızın temel haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldığı, sağlık ve ulaşım imkanlarından faydalanamadığı günler çok şükür geride kaldı. 22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını temin ettik. Kendimizi elbette bu iyileştirmelerle sınırlı tutmayacak emeklilerimiz için daha çok çalışmaya, daha çok hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi onlarla birlikte yol yürümeyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz."

"31 Mart seçimleri emeklilerimizin sıkıntılarının en fazla istismar edildiği dönem oldu"

Yarım asırdır siyaset sahnesinde olan bir kardeşinizim. Bugüne kadar farklı görevlere geldik. İBB Başkanı, Başbakan ve son 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak hizmetinizdeyiz. Tüm bu görevler aynı zamanda imtihan vesilesidir. Kastımız Türkiye'yi her alanda müreffeh, söz ve yetki sahibi bir ülke haline getirmektir.

Yarın arkamızdan 'Bir Tayyip Erdoğan vardı, dürüst mert vicdanlı merhametli adamdı, Allah ondan razı olsun' denilmesi en büyük arzumuzdur. Milletimizin kalpten söyleyeceği güzel sözlere layık olabilmek için bunları yapıyoruz. Seçim kazanmak sandıkta birkaç oy daha fazla almak için umut sömürüsüne tevessül etmedik. Hangi taahhütte bulunduysak, yetki alınca da bunları yerine getirmeye gayret ettik.

Zaman zaman irademizi aşan durumlar da oldu. Covid salgını, 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem gibi nice zorlukla karşı karşıya kaldık. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya çalıştık. Bunun en yakın şahidimiz siz emeklilerimizsiniz. 31 Mart seçimleri emeklilerimizin sıkıntılarının en fazla istismar edildiği dönem olmuştur. Muhalefet haftalarca bunun üzerinde adeta tepinmiştir. Uçuk vaatler üzerinden vaat panayırı düzenlediler.