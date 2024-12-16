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TRT Haber 16.12.2024 15:15

Devlet Bahçeli: PKK/YPG’nin Suriye’de tutunması muhal bir hayal

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Baskıcı ve totaliter Esed rejiminin, zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devri kapanmış, Baas ilkelliği geniş bir ittifakla tasfiye edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Devlet Bahçeli: PKK/YPG’nin Suriye’de tutunması muhal bir hayal

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Baskıcı ve totaliter Esed rejiminin, zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devri kapanmış, Baas ilkelliği geniş bir ittifakla tasfiye edilmiştir.

Suriye’de yeşeren birlik ve dirlik iradesinin bölgesel barış ve istikrarın destekleyici unsurlarından birisi olarak sivrilmesi hiç kuşku yok ki samimi beklentimizdir.

Terör örgütlerinin Suriye'den sökülüp atılmasından başka seçenek kalmamıştır. PKK/YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir.

Parçalanmış Suriye'ye yatırım yapan küresel ve bölgesel aktörlerin kukla olarak sahaya sürdüğü terör örgütlerine hayat hakkı yoktur.

Türkiye ve Suriye'de hayat mücadelesi veren Kürt kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle anılması diye bir şey yoktur, Kürt kardeşlerimizle kaderimiz bir.

Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikası kabul edilemez bir istila girişimidir.

Ayrıntılar gelecek...

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