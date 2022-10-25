Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Destici'yi kabul edecek
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BBP Genel Başkanı Destici'nin görüşeceğini duyurdu.
Kabul, saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.
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