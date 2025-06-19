Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin açtığı yaraları sarma derdindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni"nde konuştu.

Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham Aliyev'e teşekkürlerini ileten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Açılışını yaptığımız Azerbaycan Mahallesi'ne katkılarından dolayı Azerbaycan ve İlham kardeşime sevgilerimi şükranlarımı iletiyorum.Bizim için özel bir tören için kendilerini ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyoruz. Biz iki devleti tek yürek taşıyan evlatlarıyız."

Azerbaycan ile kardeşlik vurgusu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız"

Rabbim aramızdaki şu sarsılmaz muhabbeti daim eylesin. İlham kardeşime ve heyetine şükranlarımı sunuyorum. Aramızdaki kader birliğinini en somut örneği açılışını yaptığımız konutlardır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Depremin ilk gününden beri bir gün bile ümitsizliğe kapılmadık. Süratle kendimizi toparladık. Bu zorlu süreçte ülkemizin imdadına koşan ilk koşanlardan biri can Azerbaycandır. Seninleyim Türkiye'm diyen arabasının tavanına varını yoğunu sararak yardıma koşan Azerbaycan halkının dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacağız".

"Azerbaycan Mahallesi bizim gurur tablomuz"

Azerbaycan Mahallesi bizim gurur tablomuz. Burası Azerbaycan'ın desteğiyle yeniden yükseliyor. Buradaki kardeşlerimize huzurlu bir yuva olacak, görenleri kendine hayran bırakan bir yer oluyor. Parkları, bahçeleri, Haydar Aliyev Okulu ile vatandaşımıza yeni bir yuva oluyor.

Bugün itibariyle projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan projelerin gerisini yıl sonuna kadar tamamlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde konut teslim hedeflerinin tek tek gerçekleştiğini belirterek, afetin altından hızla kalkıldığının altını çizdi.

"Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik"

Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun önceliğimiz bellidir. En kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz. Deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın, hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz.

Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üstyapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz."