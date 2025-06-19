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TRT Haber 19.06.2025 12:28

Bakan Uraloğlu: Çatışma devam ettikçe kapatılan hava sahaları açılmayacak

Türkiye, İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili birtakım önlemler aldı. Geçici olarak İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e uçak seferleri iptal edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çatışma devam ettiği müddetçe bu sahaların sivil uçuş güvenliği için kapalı olmaya devam edeceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu: Çatışma devam ettikçe kapatılan hava sahaları açılmayacak
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu'nda konuştu.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından bölgede hava sahalarının durumunun sorulması üzerine Uraloğlu, "Şu an Irak, İran, İsrail hava sahaları kapalı durumda. Suriye gibi bölgedeki diğer ülkelerin hava sahaları da zaman zaman açılıp kapatılıyor. Çatışma durumu devam ettiği sürece bu sahalar sivil uçuş güvenliği anlamında kapalı olmaya devam edecek. Biz de ülkemizin hava yolu operatörlerinin o bölgeye doğru olan seyirlerini uygun hava sahalarından sağlıyoruz. Çatışma sürecinin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, sivil havacılık anlamında Türkiye'nin daha çok Mısır üzerinden bölgedeki ülkelere ulaşım sağladığına işaret ederek, süreci takip ettiklerini ve gelişen durumlara göre tedbirlerin alındığını söyledi.

Söz konusu hava sahalarından yapılan uçuşlarda sefer sürelerinin uzadığına dikkati çeken Uraloğlu, "O bölgelere gidecek insanların gitme istekleri azaldı. Seferler duruma göre azaltılıyor ama talep edilen istekler karşılanıyor. Güvenli koridorlardan uçuşlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor"

Uraloğlu, denizlerde şu an için sıcak çatışmanın söz konusu olmadığını belirterek, "Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor. Şu an için ciddi bir risk yok. Gelişen durumlarda bilgilendirme yapılarak önlem alınmasını sağlayacak durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

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Abdulkadir Uraloğlu İsrail-İran çatışması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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