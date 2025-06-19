MSB kaynakları: İsrail uçakları hava sahamızı ihlal etmedi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail’in İran’a yönelik hava harekatları sürerken İran’dan Türkiye’ye bir göç dalgası olup olmadığına dair sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"TSK, sınır güvenliğini sağlamak için 7/24 görev başında"

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için en üst düzeyde teknolojik sistemler ve personel ile 7/24 görev başındadır. İran sınırımız dâhil olmak üzere tüm sınırlarımızda ilave tedbirlerle yoğun güvenlik önlemleri alınmış olup, herhangi bir kontrolsüz göç hareketliliği bulunmamaktadır.

Söz konusu iddialar, dezenformasyon niteliği taşımakta olup, Türkiye'ye yönelik kitlesel bir göç dalgasının varlığına dair herhangi bir somut veri veya resmi tespit bulunmamaktadır. Sınır bölgelerimizde rutin güvenlik kontrolleri devam etmekte ve durum yakından takip edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya hazırlıklıdır. Gerek sınır güvenliği gerekse olası insani krizlere müdahale kapasitemiz, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde en yüksek seviyede tutulmaktadır. Türkiye, bölgesel istikrarı destekleyen ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke olarak, kontrollü ve düzenli bir şekilde hareket etmektedir".

"Sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır"

Bakanlık kaynakları, 7 gündür devam eden İsrail-İran çatışmasına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“İran’ın nükleer programlarıyla ilgili meselenin diplomatik yollarla çözülmesine ilişkin müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail yine küresel ve bölgesel barışı tehlikeye atmış ve uluslararası hukuku ihlal ederek komşumuz İran’a saldırmıştır.

İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’a yönelik saldırgan politikaları bölgedeki kırılgan dengeleri daha da bozmaktadır. İsrail’in savaşın seyrini daha da genişletecek söylem ve saldırılardan bir an önce vazgeçmesi gerekmektedir. İsrail’in hava saldırılarının başlaması ile hava sahamızın ve sınırlarımızın korunması için gerekli önlemler artırılmıştır.

Dünyanın en modern, en saygın ve en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesini ve milletini koruma azim ve kararlılığına sahiptir, buna muktedirdir".

Bakanlık kaynakları, İsrail uçaklarının İran’a yönelik hava saldırısı gerçekleştirirken Türk hava sahasını ihlal ettiğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

"İsrail uçaklarımın hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir"

İsrail uçaklarının saldırının ilk günü hava sahamızı ihlal ettiğine yönelik bilgi doğru değildir. Saldırının ilk anından itibaren tarafların hava hareketliliği takip edilmiş, İsrail jetlerinin hava sahamızı ihlal etme ihtimali üzerine alarm reaksiyon uçaklarımız havalanmış ve kendi sınırlarımız içerisinde alarm reaksiyon ve hava devriye görevleri icra etmeye başlamıştır".

Bakanlık kaynakları, İsrail-İran çatışması sürerken Türkiye’nin hava savunma sistemine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Türkiye’nin hava ve füze savunmasını, çok katmanlı ve bir bütünlük halinde sağlamaya yönelik olarak yerli ve milli radar ve hava savunma sistemleri ile birlikte komuta kontrol imkân ve kabiliyetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza devam edilmektedir. Dinamik yapıda olan ve sürekli geliştirilen hava savunma silah sistem ve birliklerimizin harbe hazırlık seviyesinin en üst seviyede tutulması maksadıyla gerekli tedbirler alınmaktadır".

Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeledeki son gelişmeleri de paylaştı.

Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarları güçlü şekilde muhafaza etmeye, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik önemli ve belirleyici katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi.

5 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Aktürk, son bir hafta içerisinde Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi.

Üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarda ise hafta boyunca; 2’si terör örgütü mensubu 122 şahıs yakaladı, 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.681’e ulaştı.

Son bir haftada engellenen 1.342 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarda engellenen kişi sayısı da 38.979 oldu.

"İsrail-İran çatışmalarının ardından, sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur"

Aktürk, olası göç hareketlerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmaların ardından, şu ana kadar sınırlarımızda yasa dışı geçiş girişimlerinde herhangi bir artış yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, olası göç hareketlerine karşı proaktif bir yaklaşımla gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaya devam etmektedir".