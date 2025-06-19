İletişim Başkanı Altun: Devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin yaralarını hızla saran büyük afet konut seferberliğinde, 250 bininci konutun anahtarlarının bugün Kahramanmaraş’ta hak sahibi vatandaşlara teslim edileceğini aktardı.

206 bin 97 konut, 4 bin 838 iş yeri, 39 bin 701 köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636 yeni yuva ve iş yerinin teslim edileceği bilgisini veren Altun, "Asrın felaketi sonrasında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devlet ve millet el ele, deprem bölgesinde hayatı yeniden inşa ediyor, aziz milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz" dedi.