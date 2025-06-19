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Gündem
TRT Haber 19.06.2025 11:30

İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi

İsrail polisi Tel Aviv’den gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine müdahale etti.

İran bugün sabah saatlerinde İsrail'e yeni bir füze dalgası başlattı. İsrail'İn birçok bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi. İran'dan İsrail'e attığı yaklaşık 20 füzeden 3'ü Soroka Hastanesi'ne doğrudan isabet etti. Hastanede ağır yıkım meydana geldi.

Saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere canlı yayın yapan TRT Haber ekibi, İsrail polisi tarafından engellendi.

Sivillerin dahi telefonla çekim yapmasına izin verilen bölgede, TRT Haber ekibinin yayın yapmasına izin verilmedi.

TRT Haber muhabiri, Sansür Direktörlüğü'nden alınan izni ve basın kartını gösterimesine rağmen, İsrail polisi ikna olmadı ve TRT Haber ekibinin yayın yapmasına müsade etmedi.

⁠İsrail İran çatışmasında neler yaşandı?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı. İki ülkenin çatışması 7. günde de artarak devam ediyor. 

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İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi
İsrail polisi TRT Haber canlı yayınını engelledi
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