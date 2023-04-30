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Gündem
TRT Haber 30.04.2023 10:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak karamsarlığa kapılmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde yaraların hızla sarılması için hızla çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, "6 Şubat’ta asrın afetini yaşadık, 51 bine yakın canımızı toprağa verdik. Fakat 85 milyon asıl büyük felaketi deprem bölgesini unutursak yaşarız. Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak karamsarlığa kapılmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, yaraların bir an önce sarılması için çalıştıklarını ifade etti. "Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle" dedi.

Erdoğan, "Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın" açıklamasını yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları şu şekilde:

"6 Şubat’ta asrın afetini yaşadık, 51 bine yakın canımızı toprağa verdik. Fakat 85 milyon asıl büyük felaketi deprem bölgesini unutursak yaşarız.

Depremzede kardeşlerim;

Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle. Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz.

3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz.

350 ayrı noktada toplam 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz.

Hatay hariç tüm illerimizdeki enkazı kaldırdık, inşallah Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta bitiriyoruz.

Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık.

2 milyon 400 bin insanımıza psikososyal destek hizmeti sağladık.

Her gün 4 milyon insanımıza 3 öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz.

İnşa süreci başlayan konut sayısında 125 bine, bilfiil temeli atılan konut sayısında 58 bin 630’a ulaştık.

Son olarak dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimle deprem konutlarımızın temelini attık.

Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz toplam 650 bin yeni yuvanın ilk 319 binini bir sene içerisinde inşallah sizlere teslim edeceğiz.

Deprem turistlerinin umursamazlığına bakarak kesinlikle karamsarlığa kapılmayın.

Bize güvenin, inanın, dualarınızda yer ayırın.

Allah’ın izniyle bu zor günleri en kısa sürede aşarak müreffeh yarınlarımıza ulaşacağımızdan hiç endişe duymayın…"

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