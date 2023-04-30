Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ'da 'Sabah Namazı Buluşması' etkinliğine katıldı

Erbaş, sabah namazını kıldırdıktan sonra yaptığı konuşmada, Allah'ın Müslümanların yaptığı her şeye şahit olduğunu söyledi.

Sabah namazı buluşmasına katılanlara teşekkür eden Erbaş, "Allah'ın şahitliğini kazanmaktan daha büyük mükafat var mı? İşte ibadetler bunun için. İbadetler kulluğumuzun ifadesidir. Allah bizi niye yarattı? Gelsin dünyada yesin, içsin, yatsın kalksın, sonra ölsün diye yaratmadı. Allah 'cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım' buyurdu. İbadetlerle kendimizi, nefsimizi eğitmemiz gerekiyor" dedi.

İbadetlerin Müslümanlar için önemli olduğunu vurgulayan Erbaş, Müslümanların kötülüklerden uzak durup, iyiliklerle meşgul olması gerektiğini dile getirdi.

"Son nefesimize kadar iyiliği emredip, kötülükten men etmek gibi bir görevimiz var"

"Çocuklarımızı Kur'an'ın güzellikleriyle eğitmeye çalışalım" diyen Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Onlara Kur'an'ın güzelliklerini öğretelim. Rabbimiz diyor ki 'Bana uyanlara uy'. Peki Rabbimize uyanlar kimler? Peygamberler, peygamberlerin yolunda gidenler, anlı secdeye gidenler, beli ruküya eğilenler. Kur'an da kendine, ailene namazı emret diyor. Hocam 'bir kere söyledim, iki kere söyledim' diyorlar. Bin kere bile söyleyebilirsiniz ama güler yüzle, tatlı dille, ürkütmeden, müjdeleyerek, yavrum 'namaz ne kadar büyük bir ibadet' bin kere söyleyebilirsiniz. Bundan üşenmek, bıkmak yok. Son nefesimize kadar iyiliği emredip, kötülükten men etmek gibi bir görevimiz var" sözlerini kullandı.

Programa Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve vatandaşlar katıldı.