Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, programa gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği yeni binasının açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/G4igSZwlIz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

"Senegal ile bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz"

Senegal, bizim için müstesna bir konumda bulunuyor. Bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Dakar büyükelçiliğimizin kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Mimarisiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir eseri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

[Fotoğraf: AA]

Bina rekor sürede hayata geçti

Afrika'da birçok projeyi hayata geçiren firmaya şahsım, milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel binanın inşasını rekor sürede hayata geçiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum.

[Fotoğraf: AA]

"Büyükelçiliğimiz, dünyada örnek büyükelçiliklerimiz binasından biri oldu"

Senegal ile iş birliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor, 1 milyar dolara ulaşacağız. Özellikle de büyükelçiliklerimiz binasının açılış töreninden sonra da 50 bin kişilik stadyumun açılış törenine katılacağız. Büyükelçiliğimiz, dünyada örnek büyükelçiliklerimiz binasından biri oldu. Vatandaşlarımız onur duyacakları bir binaya kavuştu.

Fidan dikimine katıldı

Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği’nin yeni binasının çevresine fidan dikimine katıldı.