AA 20.03.2026 13:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı için geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan öğle saatlerinde Merkez Sahil Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlara hitap ederek bayramlarını tebrik etti.

Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer de cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı.

Valilik ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Valiliğe geçti. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, polis tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra makamında Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretin ardından çıkışta çocuklarla fotoğraf çektirip onlara bayram harçlığı veren Erdoğan, Rizeli vatandaşlarla bayramlaşma programına katılmak üzere Valilikten ayrıldı.

SON HABERLER
15:43
27 ilde FETÖ operasyonu: 47 tutuklama
15:40
Bayramın ilk günü kılınan cuma namazında camiler doldu
15:24
Diyarbakır'da sağanak: Dere taştı, yol göle döndü
15:04
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 5 yerleşim birimini ele geçirdik
14:59
Tel Aviv'de sirenler çaldı
15:03
Brent petrolün varili 108,28 dolardan işlem görüyor
200 yıllık “bayram sırası” geleneği
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
