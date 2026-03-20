Gündem
AA 20.03.2026 13:50

Türkiye, Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu nezdinde "gözlemci ülke" oldu

Türkiye, Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu (IOTC) nezdinde "gözlemci ülke" statüsü oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye, Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu nezdinde "gözlemci ülke" oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Hint Okyanusu'nda yeni bir sayfa açtıklarını duyurdu.

Türkiye'nin Mavi Vatan'daki tecrübelerini okyanuslara taşıdıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dünyanın en önemli bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarından biri olan IOTC nezdinde 'gözlemci ülke' statümüz oy birliğiyle kabul edildi. Hedefimiz, orta vadede 'tam üye' olarak balıkçılık filomuza yeni ufuklar açmak ve bölge ülkeleriyle stratejik işbirliklerimizi güçlendirmek. Küresel balıkçılık yönetiminde sorumlu ve etkin bir aktör olarak, uluslararası alanda yapıcı katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Balıkçılık
