Gündem
AA 20.03.2026 10:37

Tır şoförlerinin bayramı yollarda geçiyor

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Ramazan Bayramı’nı ailelerinden uzakta geçiriyor.

Tır şoförlerinin bayramı yollarda geçiyor

Bayram namazının ardından parklardaki meslektaşlarıyla bayramlaşan şoförler, aileleri ve yakınlarıyla da telefonla görüştü.

Macaristan'a giden Serdar Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye’nin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Tır şoförleri için bayramın çoğu zaman yolda geçtiğini belirten Yüksel, "Bizim için tatil, bayram diye bir şey yok. Zor oluyor tabii. Ben Kapıkule’den ilk çıktığımda 26 yaşındaydım, şu an 67 yaşındayım. Sabah çocuklarımla görüştüm, bayramlaştık. Benim 4 çocuğum var, dördünün de doğumunu görmedim. Hep yurt dışındaydım" dedi.

"Ailemizi geçindirmek için mecburen katlanıyoruz"

Çekya'ya otomobil parçası götüren Mehmet Erel de bayramda evinden uzakta olmanın burukluğunu yaşadığını dile getirdi.

Yıllardır bu işi yaptığı için bayramları yolda geçirmeye alıştığını ifade eden Erel, "7 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Babam da 66 yaşında tır şoförü, uzun yıllardır yurt içinde ve dışında çalışıyor. Bu nedenle bu duruma alışkınız. Herkesin bir mücadelesi var. Biz de memleketimiz için bu zorluğa katlanıyoruz" diye konuştu.

Abdullah Ermiş de ailesinden ayrı olduğu için burukluk hissettiğini belirtti.

Ailesini geçindirmek için çalışmak zorunda olduğunu vurgulayan Ermiş, "Çocuklarımız var, okuyanlarımız var. Ailemizi geçindirmekle mükellefiz, mecburen katlanıyoruz. Birazdan büyüklerimizi arayacağız, küçükler ararsa onlarla da bayramlaşacağız" ifadelerini kullandı.

Edirne Kapıkule Ramazan Bayramı
Donanma Komutanlığında bayram sevinci
Donanma Komutanlığında bayram sevinci
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
Burhanettin Duran: Krizlerin çözümünde gözler ülkemizin attığı ve atacağı adımlara çevrilmiş durumda
