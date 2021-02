Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kongrelerimiz hamdolsun büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşiyor. Ülkemize ve milletimize hizmet heyecanımızı yenilediğimiz kongremizi demokrasi şölenine çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim siyasetimizin temelinde nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaştırılan bir büyük dava vardır. Bu davanın mayası, medeniyetimize, milletimize hizmet etme anlayışıyla yoğrulmuştur. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok kalkındırarak, güçlendirerek gösteriyoruz. AK Parti kadroları ilk günden bugüne kadar bu anlayışla çalışmış hep aynı menzile doğru ilerlemiştir.

Genel merkezimizden mahalle ve köy temsilcilerimize kadar teşkilatlarımızın her kademesindeki görev değişimlerini bayrak yarışındaki gibi bir sorumluluk aktarımı olarak görüyoruz. AK Parti'nin ülkemizi kalkındırma ve büyütme, milletimizin huzurunu ve refahını ileriye taşıma mücadelesinin yanında olan herkese kapımızda, gönlümüzde sonuna kadar açıktır. Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın bu anlayışla milletimizin her bir ferdini partimize kazandırmak için samimiyetle gayret göstereceklerine yürekten inanıyorum.

Girdiğimiz her mücadelede milletimizin bizi canı pahasına sahiplenmesinin ardında bu gerçek vardır. Şu dönemde milletimizle olan gönül bağımızı daha güçlendirerek yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir.

İşte hep birlikte takip ediyoruz. Zihnini ve kalbini bilerek veya bilmeyerek Türkiye düşmanlarına kiralamık kesimler her fırsatta ülkemizin huzuruna, demokrasisine saldırıyor hamdolsun bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik eğmeyeceğiz. Karşımızdaki bu hazin tablo, kazanımlarımızı korumak için sürekli teyakkuzda bulunmamız gerçeğini teyit ediyor. Çocuklarımıza büyük Türkiye'yi miras bırakmamız için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte Rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız. Rabiamız geleceğimize güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin küresel siyasi ve ekonomik dönüşümün etkisiyle adeta yaprak gibi sallandıkları bir dönemde Türkiye olarak bizim sapasağlam ayakta durabilmemizin yolu buradan geçiyor.

"Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş"

Salgın sürecinde dünyada yaşananlar ülkemize son 18 yılda kazandırdığımız altyapının bizi nasıl olumlu yönde ayrıştırdığını göstermiştir. Bütün bunlar gören gözler duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları özellikle kendi ülkelerinin felaketini dileyecek kadar yollarını şaşıranlara ne desek boş. Herşeye rağmen vaktimizin ve enerjimizin tamamını kullanarak herkes gibi bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz.

"Öznesi siyaset olan siyasetin icra yeri 84 milyon vatandaşımızın gönlüdür"

Hep söylediğimiz gibi bugüne kadar ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak milletimizle birlikte başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı 2053 vizyonu ile buluşturmayı da yine milletimizle gerçekleştireceğiz. Öznesi siyaset olan siyasetin icra yeri 84 milyon vatandaşımızın gönlüdür. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyeti yürüttüğümüzün siyasetin sadece duyurma yeridir.

AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında ailesinden işinden mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabalarıyla geldik. 18 yıllık iktidarlarımız döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorluğa, imkansızlığa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi dışlamadan insanlarımızı kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir parti olduk. İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden devletin her kademesine kadar tüm platformlarda her meselesi ile ilgilenen gayretli bir kadro ile tanıştı.

"Ülkemizin itibarını artırdığımız için mutluyuz"

Biz gayretle hesabi değil hasbi şekilde çalıştıkça milletimizde daha kararlı şekilde bize sahip çıktı. Biz samimiyetle koşturdukça rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. Terör örgütleri ile mücadeleden sınırlarımızın güvenliğine sağlamaya, tüm mazlumlara el uzatmaya kadar kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdığımız için mutluyuz.

"Sondaj çalışmalarımız devam ediyor"

Uzun iktidar döneminin her safhasında karşımızda bir siyasi muhalefet oldu. Muhalefet kadrolarının hiçbiri bizimle eser siyaseti yarışına giremedi. Biz ne dersek tersini söylemeyi, biz ne söylersek karşı çıkmayı muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmedi. İşte şu anda karşımda evet Fatih'i görüyorum. Bizim projelerimize onların hayalleri yetmez idrakini görüyorum. Biz şu anda Karadeniz'de doğalgaza ulaştık mı? Fatih ile ulaştık. Şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Sondaj çalışmalarımız devam ediyor. Çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. Şimdi denizin dibinde sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz. Buna diğerlerinin idrakini bırakın hayalleri bile yetmez.

"CHP tek adamcağız siyasetine mahkum edildi"

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü de sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar, acaba CHP kendi adına ne yapıyor? Hangi projeyi üretiyor. Baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP'nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek partili dönemle yarışır hale geldi. Partisinin başına kasetle gelen kişinin, bugün taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini örtmeye çalışmasını da kendi karakterine veriyoruz. CHP tek adamcaığız siyasetine mahkum edildi. Menemen'de neler oldu biliyorsunuz. Hamdolsun Menemen'de şimdi AK Parti iktidar oldu.

"Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamda bir çok güzellikleri sizlere takdim edeceğim"

Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak. İnşallah sizlere bir çok güzellikleri orada takdim edeceğim. En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi, gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmalarıdır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar.