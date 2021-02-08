Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Berberoğlu için yeniden yargılama kararı
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesinin istenmesine karar verdi.
Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması durumunda yargılamaya yeni esasa kaydedilen dosya üzerinden devam edilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Sıradaki Haber
Muharrem İnce: Bugün CHP'den istifa edeceğim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz