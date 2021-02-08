Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni güdüm kitleri TSK'ya teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na güdüm kitlerinin teslimatlarının devam ettiğini söyledi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz. MK-83 Genel Maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." dedi.
İsmail Demir'in paylaşımında, güdüm kitlerinin kullanımına ilişkin bilgilerin verildiği görüntüler yer aldı.
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii
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