Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yargıtay, eski tümgeneral Bakır'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı
Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ortaya çıkan sözde "sıkıyönetim listesinde" göreve devam edeceği belirtilen eski Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tümgeneral Bakır'a verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Darbe girişiminin ardından Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Bakır, yargılandığı Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığına, delillerin hukuka uygun elde edildiğine hükmederek, yerel mahkemenin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verdiği 12 yıl hapis cezasını onadı.
Dairenin kararında, sanığın eylemlerinin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu vurgulandı.
Etiketler: Yargıtay FETÖ Darbe Girişimi
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