Mart ayının başında yeni parti kuracak olan Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmesi bekleniyor. İnce, istifa kararını Ankara'da, ofisinin önünde gerçekleştireceği basın toplantısında duyuracak.

İnce açıklamasında yalnızca istifasını değil aynı zamanda kuracağı partiyle ilgili yol haritasını da açıklayacak.

İstifa eden vekillerin CHP'ye döndürülmesi çabaları var

3 milletvekilinin istifasının ardından CHP'de başka istifaların yaşanmaması için de Genel Merkez teyakkuzda.

Parti yönetimi devreye girdi, ardı ardına toplantılar yapıldı.

Hatta istifa eden milletvekillerinin yeniden CHP'ye döndürülmesi çabaları da var.

İstifalar basına yansımadan önce grup yönetimi devrede olacak

Parti içerisinde yönetimi ittifaklar üzerinden eleştiren milletvekilleri için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanvekillerine talimat verdi.

Olası istifalar basına yansımadan önce grup yönetimi devrede olacak.