Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kısıtlamalara uymayan 32 bin 181 kişiye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 1-8 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı.
COVID-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam ediliyor.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlıyor. Karara uymayanlar hakkında ise adli ya da idari işlem yapılıyor.
1-8 Şubat arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli/idari işlem yapıldı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Sokağa Çıkma Kısıtlaması Son Dakika
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