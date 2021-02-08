Kartal Kaymakamlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanma çağrıları yaptı.

Kaymakamlık, bugünden itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasakladığını duyurdu. Açıklamada şunlara yer verildi:

"İlçemizde yapılmak istenilen toplanmaların; huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin, müessif ve provokatif olayların önlenmesi, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirildi. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nun 32/Ç Maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca açık ve kapalı tüm alanlarda 8 Şubat'tan itibaren 7 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır."