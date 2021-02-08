Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
38 ilde FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı
Balıkesir merkezli 38 ilde FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sürüyor.
Etiketler: FETÖ Son Dakika
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