Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 05:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Cuma günü saat 21'de başladı.
Hafta sonunu kapsayan kesintisiz sokak kısıtlamasının onuncu uygulaması saat 5 itibarıyla sona erdi.
Ülke çapında kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Uymayanlara yönelik tedbirler alındı.
56 saatlik kısıtlamada istisnanın kapsamı sadece 'muafiyet nedeni' ile sınırlıydı.
Kısıtlama kurallarına uymayan kişilere idari yaptırım uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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