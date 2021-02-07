MEB'in "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" bugün başlayacak
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" bugün başlayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, TRT EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım"
Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız.
8 Şubat Pazartesi (yarın) saat 10.10'da EBA'dayım. pic.twitter.com/doNOJiD5jP