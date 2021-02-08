Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Şubat 2021 tarihlerinde Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuveyt, Umman ve Katar'a gerçekleştireceği resmi ziyaretler çerçevesinde, bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve üst düzey zevatla temaslarda bulunacağı aktarıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin muhtelif veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.
Sayın Bakanımız ziyaretleri kapsamında ayrıca, bu ülkelerdeki iş insanlarımızla bir araya gelecektir."
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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