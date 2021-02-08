Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuveyt, Umman ve Katar'a gerçekleştireceği resmi ziyaretler çerçevesinde, bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve üst düzey zevatla temaslarda bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin muhtelif veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Sayın Bakanımız ziyaretleri kapsamında ayrıca, bu ülkelerdeki iş insanlarımızla bir araya gelecektir."