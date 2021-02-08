Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrimiçi gerçekleştirilen "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA) meslektaşlarına seslendi.

Öğretmenlerin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde öğretmek için öğrenme konusunda büyük çaba sarf ettiğini belirten Selçuk, öğretmenlerin bu süreçte velilerle daha aktif ve daha verimli iletişim içinde olduğunu söyledi.

Selçuk, öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirdiğini ve ekranlara alışıp onu her zamankinden daha etkin kullandığını dile getirerek, sürecin birçok ülkeden daha başarılı şekilde yürütüldüğünü ve öğretmenlerin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiğini vurguladı.

15 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir dönemin başlayacağına işaret eden Selçuk, salgının en kısa sürede engel olmaktan çıkmasını ve okulların açılmasını dilediğini ifade etti.

Bakan Selçuk, salgının seyrine göre en "akli" kararı vermekle sorumlu olduklarını dile getirdi.

"Bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz"

İhtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak öğretmenleri ve çocukları en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabaladıklarını anlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor.

Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız birlikte. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz.

Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız."

"10 ayda 10 bin ders videosu hazırladık"

Selçuk, öğretmenlerin aktif kullanımı dolayısıyla günde yaklaşık 3 milyon canlı dersin yapıldığı EBA'nın, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi haline geldiğini belirterek, "Milyonlarca çocuğunuza bu kanaldan ulaştınız, bu konuda dünyaya hep birlikte örnek olduk." dedi.

Hedeflerinin dersleri hem nicelik hem de nitelik bakımından artırmak olduğunu aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz bu süreçte altyapımızı güçlendirdik ve erişim kapasitemizi mümkün olan en üst düzeye yükselttik. Eğitim hizmetlerinden evlatlarımızın adil şekilde yararlanması için şimdiye kadar 500 binden fazla öğrencimize tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk.

Kırsal bölgelerdeki çocuklarımızın bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti sağladık. Çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca TRT EBA TV kanallarında 10 ayda, 10 bin ders videosu hazırlayarak çocuklarımıza üç televizyon kanalından ulaştık. EBA TV öğretmenlerime gece gündüz gösterdikleri bu fedakarlıktan ötürü hassaten teşekkür ediyorum."

"Uzaktan eğitim, hayatımızda yer almaya devam edek"

"Uzaktan eğitim, salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek de eğitimde önemli bir rol oynamaya, hayatımızda yer almaya devam edecek." diyen Selçuk, bu çerçevede 2020'de uzaktan eğitim sistemi üzerinden mesleki gelişim eğitimlerinin 2 milyon 234 bin kontenjanla öğretmen ve okul yöneticilerinin başvurusuna açıldığını kaydetti.

"1 milyon 373 bin 454 öğretmenimiz mesleki gelişim eğitimlerine katıldı"

Selçuk, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimleri konusunda azim ve çaba gösterdiğini de dile getirerek, "1 milyon 373 bin 454 öğretmenimiz bu eğitimlere katıldı. Eğitimlerin uzaktan oluşu, bu süreçte bizlere avantajlar da sağladı. Yüz yüze eğitime kıyasla çok sayıda öğretmenimiz farklı eğitimlere katılma imkanı buldu, kendini geliştirdi, uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi oldu. Yarıyıl tatili ve 8-12 Şubat'ta mesleki çalışma döneminde 40 mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim sistemi üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açtık. Çağın gereklilikleri, şartların doğurduğu ihtiyaçlar, sizlerin beklentileri ve teklifleriniz doğrultusunda eğitimlerimiz artarak devam edecek." bilgisini verdi.

Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim dönemi başlarken eğitimin şekli ve araçlarından çok muhteva ve niteliğini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin edindikleri tecrübeler ve yeni becerileriyle her yerde, her şartta mesleğin gereğini layıkıyla yerine getireceğini vurguladı.

"Öğrencilerimizin ve ülkemizin güzel geleceği size emanet"

Selçuk, "Salgın nedeniyle sınıfların kapısını kapatmak zorunda kaldığımız günden bu yana evlatlarımız için gece gündüz ter döken, 'Ziya Öğretmenim burası bizde.' diyen siz meslektaşlarım, tek tek her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Öğrencilerimizin ve ülkemizin güzel geleceği size emanet. Hepinize başarılı bir eğitim öğretim dönemi diliyorum." dedi.