Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, gün içinde CHP üyeliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.

İnce, açıklamasından yaklaşık 3 saat sonra e-devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa etti.

İnce, gün içerisinde yaptığı açıklamasında şunları kaydetti;

Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. Mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Bir de tabii 42 yıllık bir emek sonucunda öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim.