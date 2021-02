Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen anma programına katıldı.

Antep'e 100 yıl önce verilen "Gazilik" unvanını her zaman taşıyacaklarına ve tarihe yön veren değerler üzerinde bu mücadeleyi sürdüreceklerine dikkat çeken Gül, bu değerler uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle, minnetle yad ettiklerini söyledi.

"100 yıl önceki ruhla, yeni Anayasa'yı milletimizin iradesiyle yapacağız"

Bakan Gül, emperyalizme karşı kazanılan İstiklal Harbi sonrasında tarihte yeni bir sayfa açıldığını ve Birinci Meclis binasında tam 100 yıl önce 1921 Anayasası'nın kabul edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İşte ilk Anayasamız, bu toprakların tapusunun kimde olduğunu gösteren bir mühürdür ve bu mührün sahibi de aziz milletimizin ta kendisidir. Tam da Gaziantep'e Gazilik unvanının verildiği kanunun çıktığı günden birkaç gün önce, 10 gün öncesinde bu Anayasa, bu ulvi çatı altında kabul edilmiştir. 1921 Anayasası ile Teşkilat-ı Esasiye ile özgürlüğüne aşık bir milletin tarih sahnesinden silinemeyeceğini, Anayasa'sı ile devletiyle, milletiyle birlikte dimdik durduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmişti.

Bugün 1921 Anayasası'nın ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin, milletimizin iradesiyle yeni Anayasa ile taçlanacağına olan inancımız tamdır. 1921 Anayasası, Türkiye'de yaşayan herkesin her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metnidir. Yine aynı anlayışla, 100 yıl sonra aynı ruhla bunun yine gerçekleşeceğine, 83 milyonu kuşatan, insan onurunu koruyan, hak ve özgürlükleri teminat altına alan yeni Anayasa'nın yapılacağına olan inancımız tamdır."

Anıtkabir'e ziyaret

Adalet Bakanı Gül, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep milletvekilleri ile Bakanlık bürokratlarından oluşan heyetle, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Gül'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Gaziantep ve Türkiye'nin refahı, kalkınması ve istikrarı için durmadan, yorulmadan, gayretle çalışacaklarını belirterek, "Bu topraklarda kurtuluşun meşalesi olan, mücadeleyi zafere taşıyıp kuruluşun mührünü vuran tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun" dedi.