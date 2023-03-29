AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Merkezi'ne gelişinde, Mustafa Destici tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Genel Başkan Fatih Erbakan ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Erbakan, Cumhur İttifakı'na ilişkin, "6'lı bir kaosa ülkemizi teslim etmeme adına milli bir adım attık." dedi.