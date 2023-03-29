Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Böylece, cep telefonlarını yaklaşık 2 bin 500 lira artıracak düzenleme iptal edilmiş oldu.