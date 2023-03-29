Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 00:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İthal cep telefonlarına gümrük zammı iptal edildi
[Fotograf: TRT Haber]
İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Böylece, cep telefonlarını yaklaşık 2 bin 500 lira artıracak düzenleme iptal edilmiş oldu.
Etiketler: Cep Telefonu Resmi Gazete
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