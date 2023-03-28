İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Filistin’e ihtiyaç duyulan her türlü desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Filistin’in sergilediği dayanışma için de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Cezayir’in gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Görüşmede, liderler Ramazan ayı münasebetiyle karşılıklı olarak tebriklerini de iletti.

