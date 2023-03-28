Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

22 sene önce kurulan İnsanı Yardım Tugayı'mız da kendi sorumluluk alanıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. 6 Şubat depremlerinde 3 saat içinde afete hareket için hazır hale gelen tugay onlarca canımızı kurtarmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsani Yardım Tugayı ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor. https://t.co/hQ6Y2Gq6Uj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2023

Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz.

Tüm askerlerimize şahsım, ailem ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz. Tüm askerlerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum.https://t.co/K3oJ9oznBK pic.twitter.com/r5wQJIkeS9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2023

Maalesef geçmişin ihmalleri ve eksikleri yüzünden ülkemizde tabii afetlere hassasiyet taşıyan pek çok yerleşim yeri var.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3 milyon 300 bin aileyi TOKİ konutları ile 1 milyon 200 bin aileyi güvenli ve huzurlu evlere kavuşturduk.

Son 20 yılda zirvesine ulaştırdığımız demokrasi ve kalkınma yatırımlarımız sayesinde artık her alanda kendimize olan güvenimiz artmıştır. Her alanda kalkınmasını belli bir seviyeye getirmiş alt yapısının kurmuş bir ülke haline geldik.

Nerde bir terörist varsa tepesine biniyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü karada, havada, karada daha da arttıracak projelerle milletimizin önüne çıkacağız.

Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayi projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız.



Ayrıntılar geliyor...