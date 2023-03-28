İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den görüşme talep etti. Edinilen bilgiye göre Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nun görüşme talebini reddetti.

Ağıralioğlu, yarın saat 14.00'te istifası ile ilgili Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa'daki aday belirleme süreci ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sert sözlerle eleştirmişti.

Partisinin de mensubu olduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamıştı.