Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 21:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bahçeli: MHP, üç hilal amblemiyle ve kendi adaylarıyla seçime girecek
MHP lideri Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır" açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından gündeme dair açıklama yaptı.
Bahçeli, MHP'nin cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu bir kez daha yineledi.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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