Türkiye, uluslararası işbirliklerini güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika temaslarının ardından Ukrayna'ya gidiyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin resmi daveti üzerine gerçekleşecek ziyarette, önemli konular ele alınacak. İki ülke arasında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısı yapılacak.

Savunma sanayii, turizm, inşaat, ulaştırma ve enerji alanında iş birliği olanakları toplantıda detaylı biçimde ele alınacak.

Hedef ticarette 10 milyar dolar

İki ülkenin hedefinde 4 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak var. Bunun için de stratejik ortaklık kuvvetlendirilecek, bir dizi anlaşmaya imza atılacak.

Serbest ticaret için son viraj

Ukrayna ile Türkiye arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmeleri 2007 yılından bu yana devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında bu konudaki müzakerelerin tamamlanması öngörülüyor.

Erdoğan, Ukrayna temasları kapsamında DEİK tarafından düzenlenecek Ukrayna-Türkiye İş Forumu’na da katılacak, iş insanlarına yatırım çağrısında bulunacak.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, göreve geldikten sonra ilk resmi ziyaretini ağustos ayında Türkiye’ye yapmıştı.

Haber: Esra Sayın