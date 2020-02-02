Çin'den gelen uçak dezenfekte edildi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çin'in Wuhan kentinden gelen uçağın içi ve dışı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanları tarafından detaylı arıtma işlemine tabi tutuldu.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinden 32'si Türk 42 kişiyi taşıyan ve Ankara Etimesgut Havaalanı'na gelen yolcu uçağında dün gece başlatılan arıtma işlemleri tamamlandı.
Açıklamada, KBRN uzmanlarının uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttuğu kaydedildi.
Çin’in Vuhan kentinden gelen yolcu uçağımızın dün gece başlayan arıtma işlemleri tamamlandı. KBRN uzmanlarımız uçağın içini ve dışını detaylı şekilde arıtma işlemine tabi tuttu.#MSB #TSK pic.twitter.com/VylDWNUTPZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2020
Etiketler: yolcu uçağı wuhan dezenfekte çin arıtma işlemiSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 19:25
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