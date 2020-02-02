Bakan Çavuşoğlu'nun telefon diplomasisi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Ukraynalı mevkidaşı Pristayko ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, her iki mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Söz konusu görüşmelerde, ele alınan konulara ilişkin bilgi verilmedi.
Etiketler: son dakika Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 2 Şubat 2020 Pazar 17:30
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