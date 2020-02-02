Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği 3-7 Şubat'ta kapalı olacak
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği 3-7 Şubat tarihlerinde kapalı olacak.
Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Pekin Belediye Yönetimi'nin aldığı tedbirler kapsamında Türk Büyükelçiliği'nin 3-7 Şubat tarihleri arasında kapalı olacağı belirtildi.
Türk vatandaşlarının bu tarihlerde 7 gün 24 saat hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne 0 312 292 2929 numaralı telefondan, Büyükelçiliğin internet adresi ve nöbetçi telefonundan ulaşabilecekleri hatırlatıldı.
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