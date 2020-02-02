Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 37. Olağan Kurultay 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Büyük kurultay öncesi ilçelerde kongrelerini tamamlayan CHP'de, 555 ilçe başkanlığına tek adayla gidildi. İstanbul'da 19, İzmir'de 15, Ankara'da 4 ilçenin başkanı değişti.

İl kongreleri 26 Ocak'ta başladı

Büyük kurultayın beklenen tarihten öne çekilmesiyle takvimi hızlandıran CHP'de, ilçe kongreleri de planlanandan önce tamamlandı. Bu nedenle partinin il kongreleri de 3 Şubat yerine 26 Ocak'ta Bitlis ve Hakkari ile başladı.

Bitlis'te Veysi Uyanık, Hakkari'de Nazım Demir il başkanı seçilirken, dün ayrıca Ağrı, Batman, Bingöl ve Siirt kongreleri yapıldı.

CHP'de bugün ise Erzurum, Kırıkkale, Sivas ve Van il başkanlığı seçimleri gerçekleştiriliyor.

Gözler üç büyükşehre çevrildi

CHP'de şimdi gözler 37. Olağan Kurultay'da belirleyici olacak Ankara, İstanbul ve İzmir il başkanlığı seçimlerine çevrildi.

Toplam 1200 civarında kurultay delegesi bulunan CHP'de, son verilere göre Ankara'nın 72, İzmir'in 56, İstanbul'un ise 194 kurultay delegesi bulunuyor.

İzmir'de 8 Şubat'ta yapılacak kongrede mevcut başkan Deniz Yücel'in, İstanbul'da 9 Şubat'ta yapılacak kongrede Canan Kaftancıoğlu'nun yeniden seçilmesi, Ankara'da ise 16 Şubat tarihindeki kongrede mevcut başkanın yanı sıra Ali Hikmet Akıllı'nın da aday olması bekleniyor. Genel merkezin ağırlığını koyması durumunda Ankara'da tek adaylı seçime gidilebileceği de kulislerde konuşuluyor.

60 kişilik PM seçilecek

İl başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından da 28-29 Mart tarihlerinde CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı yapılacak.

CHP'nin büyük kurultayında, genel başkanın yanı sıra partinin kurultaydan sonraki en önemli organı olan 60 kişilik Parti Meclisi (PM) de belirlenecek. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu ise Genel Başkan tarafından bu 60 kişilik PM içerisinden atanıyor. Kurultayda, genel başkan adaylığı için ise yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor.