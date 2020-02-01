Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Çin Dışişleri Bakanı Wang'a teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.