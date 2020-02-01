Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çinli mevkidaşı ile görüştü
Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu, mevkidaşına yardımlarından dolayı teşekkür etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı MevlütÇavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının başladığı Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'daki Türk vatandaşlarının tahliye sürecindeki yardımları için Çin Dışişleri Bakanı Wang'a teşekkür etti.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Çinli mevkidaşına virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 16:33
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